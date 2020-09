Most pontonowy na Wiśle już gotowy. Trwa układanie rurociągu, którym ścieki popłyną do „Czajki”

Wojsko Polskie w bardzo szybkim tempie postawiło most pontonowy na Wiśle. Jeszcze we wtorek 8 września zapowiadano, że prace potrwają 3 dni. Dziś Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że most jest już gotowy.

„Most pontonowy na Wiśle jest już GOTOWY! Dziękuję za profesjonalizm żołnierzom Wojska Polskiego z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu i 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Udowodniliście, że jesteście świetnie wyszkoleni i że zawsze można na Was liczyć”.

Trwa budowa rurociągu

Teraz na moście pontonowym zostanie zbudowany rurociąg, którym ścieki z większej części lewobrzeżnej Warszawy tymczasowo mają płynąć do oczyszczalni „Czajka”. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, prace nad budową rurociągu rozpoczeły się już w nocy z wtorku na środę. Mają potrwac maksymalnie do czterech tygodni.

MPWiK przygotowało infografikę, na której zamieszczono najwazniejsze informacje techniczne na temat budowy tymczasowego rurociagu.

Most pontonowy ma działać do końca listopada. Na zimę będzie go trzeba rozebrać.