Uprawiali seks na ławce. Nagranie trafiło do sieci

Portal katowice.naszemiasto.pl podaje, że do zdarzenia doszło prawdopodobnie w niedzielę 13 września nad ranem. Wtedy też zamykano ostatnie lokale, ale deptakiem przy ulicy Mariackiej spacerowali jeszcze przechodnie. Jeden z nich nagrał parę, która uprawiała seks na ławce. Kochankowie najwyraźniej nie przejmowali się świadkami zdarzenia oraz faktem, że w pobliżu zamontowane są kamery monitoringu miejskiego.

Zgłoszenia nie było

Nagranie zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, a na swojej stronie udostępnił je m.in. „Super Express”. I chociaż para uprawiała seks w miejscu publicznym, to nikt nie wezwał policji. – Patrole przez 24 godziny na dobę dbają o bezpieczeństwo w centrum miasta, ale funkcjonariusze nie są w stanie zauważyć każdego incydentu. Najwidoczniej nikt nie poczuł się również urażony tym nieobyczajnym zachowaniem, ponieważ sprawa nie została zgłoszona – powiedziała w rozmowie z katowice.naszemiasto.pl mł. asp. Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Z informacji przekazanych przez wspomniany portal wynika, że w pobliżu miejsca, w którym para oddawała się miłosnym uniesieniom, zamontowane są cztery kamery. Dyspozytor Katowickiego Inteligentnego Systemy Monitoringu i Analizy nie podjął jednak interwencji, co może oznaczać, iż nie widział tego zajścia. Zgłoszenia o nieobyczajnym zachowaniu kochanków nie otrzymała także Straż Miejska.

Seks na ławce w Kościerzynie

Na początku września do podobnego zdarzenia doszło na rynku w Kościerzynie. Jedna z osób znajdujących się w centru miasta nagrała parę, która około godziny 22 uprawiała seks na ławce w centrum miasta. Kochankom nie przeszkadzało ani to, że miejsce było publiczne, ani fakt, że obok kręcili się przechodnie.

O tym, co dzieje się w centrum miasta, została powiadomiona policja. Jak relacjonował z rozmowie z portalem koscierzyna.naszemiasto.pl Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, nie zastali już pary. Pozostały nagrania z monitoringu, dzięki którym policjantom udało się w ciągu tygodnia ustalić tożsamość kochanków.

Kwidziński w rozmowie z „Dziennnikiem Bałtyckim” poinformował, że są to 30-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna, mieszkańcy powiatu kościerskiego. Obydwoje mają na swoim koncie drobne wykroczenia. Kobieta została już przesłuchana i przyznała się do nieobyczajnego zachowania. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Sprawa została skierowana do sądu. Parze grozi grzywna do 1500 zł, nagana bądź areszt w wymiarze od 5 do 30 dni.

