Lech Wałęsa pochwalił się efektami diety w sanatorium. Schudł 4 kg w 6 dni!

Lech Wałęsa udał się niedawno do sanatorium w Lądku Zdroju. Były prezydent trafił tam na kurację, by podreperować zdrowie. Na swoich profilach w mediach społecznościowych zamieszczał relacje z pobytu w uzdrowisku. Internauci mogli na bieżąco śledzić, jakim zabiegom poddawał się laureat Pokojowej Nagrody Nobla, a także jakie posiłki otrzymywał. Na większości fotografii Lech Wałęsa pozuje w koszulce z napisem Konstytucja. W jednym z postów były prezydent wyznał, że chociaż od przeszło 20 lat choruje na cukrzycę, przez kilka dni nie przyjmował insuliny. Zapewniał, że do utrzymania stabilnego stanu zdrowia wystarczy mu dieta.

Z relacji byłego prezydenta wynika, że dieta w sanatorium była bardzo urozmaicona. Lech Wałęsa dostał m.in. spaghetti z cukinii w sosie z pieczonej papryki, leczo, sałatki owocowe oraz krem z marchewki. Dieta okazała się bardzo skuteczna. W ciągu zaledwie kilku dni Lech Wałęsa schudł kilka kilogramów - jego waga spadła z 96,5 do 92,2 kilogramów.