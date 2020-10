Kinga Duda wróciła do dawnej pracy. Wciąż jednak będzie doradcą ojca

Kinga Duda po ukończeniu prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymała pracę w prestiżowej kancelarii prawnej Maruta Wachta. Kancelaria zdobyła tytuł najlepszej firmy prawniczej w Polsce w 2018 r. w konkursie The Lawyer European Awards. Kinga Duda została zatrudniona na stanowisku junior associate, czyli młodszy prawnik. Jeszcze w styczniu 2020 roku córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy zakończyła współpracę z kancelarią. Powód? Kinga Duda wyjechała za granicę na staż w jednej z kancelarii prawnych w Londynie.

Po pół roku córka głowy państwa wróciła ze stażu i do pracy w kancelarii. 25-latka, która jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa amerykańskiego na CUA Columbus School of Law (Washington, DC), była widziana przez dziennikarzy „Faktu” pod kancelarią Maruta Wachta, a wkrótce później potwierdzono informację, że Kinga Duda wróciła tam do pracy. Firma specjalizująca się w zamówieniach publicznych, własności intelektualnej i nowych technologiach nie zamieściła jednak nazwiska córki prezydenta w zakładce „Zespół” na swojej stronie internetowej. Ponowne zatrudnienie w kancelarii nie zmienia jednak faktu, że 25-latka wciąż pozostaje doradcą społecznym ojca.

Doradca społeczny

W połowie września media obiegła informacja, że Kinga Duda od sierpnia jest doradcą społecznym prezydenta RP. Andrzej Duda podkreślał, że jego córka sprawuje swoje obowiązki na zasadzie wolontariatu i nie pobiera wynagrodzenia. Dziennik „Fakt” ustalił, że Kinga Duda zajmie się w Kancelarii Prezydenta kwestiami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ zna się na prawie amerykańskim, będzie odpowiedzialna za projekt dotyczący instytucji sędziów pokoju - w Stanach Zjednoczonych są to sędziowie zatrudnieni w sądach najniższej instancji.

Córkę pary prezydenckiej pochwaliła już Zofia Romaszewska. - Przygotowała doskonałe opracowanie na temat sędziów pokoju. Była nadzwyczajna, niezwykle kompetentna, zaangażowana, sympatyczna i bardzo normalna - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

W nocie na stronie Kancelarii Prezydenta czytamy, że Kinga Duda specjalizuje się w międzynarodowym arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Jako wolontariuszka uczestniczyła w pracach Biura Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP, gdzie wspierała również prace legislacyjne” – czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta.