RPO: Maseczki niezgodne z Konstytucją. Rzecznik chce poprawki w przepisach

W zamieszczonym na stronie RPO piśmie czytamy, że Adam Bodnar nie kwestionuje zasadności noszenia maseczek. – Nawet jeżeli mamy wątpliwości co do obowiązku prawnego noszenia maseczek, to jest to nasz obowiązek moralny w stosunku do współobywateli. Wirus jest podstępny, dlatego powinniśmy przestrzegać wszystkich zaleceń sanepidu – przypomina Rzecznik.

Jak jednak czytamy w dokumencie, sprzeczny z zasadami pozostaje wciąż sposób, w jaki rząd PiS wprowadził zmiany. „Obowiązek zakrywania ust i nosa nie znajduje oparcia w art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – pisze Bodnar.

Noszenie maseczek a prawo. Bodnar wskazuje, że potrzebna jest ustawa

Zgodnie z przepisami, na jakie powołuje się RPO – obowiązek zakrywania nosa i ust można nałożyć rozporządzeniem na osoby chore lub zdradzające objawy choroby. Nie ma on jednak zastosowania w przypadku osób zdrowych – wytyka Bodnar. By przepisy mogły obejmować osoby zdrowe, należy wspomniane zmiany wprowadzić ustawą. Zdaniem rzecznika, należy natychmiast uregulować prawny aspekt wprowadzanych zmian. RPO sugeruje, że w tym celu wystarczy np. pilnie skierować do Sejmu projekt ustawy pozwalający na wprowadzenie rzeczonego ograniczenia.

RPO przytacza również sytuację, w której tak sporządzone prawo prowadzi do procesów ośmieszających polską legislację. Bodnar przypomniał wyrok sądu w Kościanie, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o nienoszenie maseczki – „właśnie z powodu wykroczenia przez Radę Ministrów poza delegację ustawową” – czytamy.