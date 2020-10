„To jest wojna. Sadyści! Idziemy po was”. Protesty po wyroku TK w Polsce, zakłócane msze

Niedziela to kolejny dzień protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Tego dnia w wielu miastach Polski protestowano też przed kościołami. „Piekło kobiet”, „Moje ciało ≠ twoja religia”, „Aborcja bez granic”. Między innymi takie hasła pojawiły się na fasadach kościołów w Warszawie.

Protestujący zaczęli się gromadzić przed kościołem Św. Krzyża przed południem. Kilkunastu aktywistów po drugiej stronie ulicy stało z plakatami, na których wypisano hasła: „Moje ciało mój wybór”; „To jest wojna. Sadyści! Idziemy po was”; „Co wy k...wa wiecie o rodzeniu”; „Piekło kobiet jest w Polsce”; „Aborcja jest prawem”.

Przed kościołem Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu doszło do przepychanek. Dwie protestujące dziewczyny – z plakatami z hasłem „Twoja wina! Twoja wina! Twoja bardzo wielka wina!” – usiłowały wejść do kościoła, nie zostały wpuszczone przez młodych mężczyzn, którzy zablokowali wejście. Po południu doszło do przepychanek między manifestantami a kontrmanifestantami, którzy nie wpuszczali do kościoła i modlili się.

Grupa osób protestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji zakłóciła w niedzielne południe mszę św. w katedrze w Poznaniu. Uczestnicy wiecu trzymali transparenty z hasłami takimi, jak: „katoliczki też potrzebują aborcji” czy „katoliczko nie jesteś sama”. Rozrzucili ulotki i zaczęli klaskać. Msza została przerwana. Policja spisała aktywistów.