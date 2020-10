Donald Tusk ma objawy koronawirusa. Poddał się samoizolacji

Urzędnik związany z Europejską Partią Ludową przekazał portalowi Politico, że szef ugrupowania Donald Tusk podjął we wtorek 27 października decyzję o poddaniu się samoizolacji. U polityka pojawił się bowiem objawy typowe dla zakażenia koronawirusem. Były szef Rady Europejskiej miał już przeprowadzony test i obecnie oczekuje na jego wynik. Politico nie zdradziło, jakie dokładnie objawy COVID-19 ma polityk. Nie wiadomo również, jak się czuje Donald Tusk.

Tusk o przygotowaniu Polski do II fali koronawirusa

Sam zainteresowany na razie nie przekazał żadnych wieści w sprawie swojego stanu zdrowia. Kilka godzin temu zamieścił natomiast wpis na Twitterze, w którym ocenił strategię walki polskiego rządu z drugą falą pandemii koronawirusa. „Polska jest najgorzej przygotowanym państwem do jesiennej fali epidemii w całej Unii. Gdy inni szykowali się na wojnę z wirusem, wy - na wojnę z narodem” - stwierdził.

twitter

„Wycofajcie się z niej, zanim dojdzie do tragedii. Ludziom pozostał krzyk, decyzje należą do was” - zaapelował do partii rządzącej.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż partyjny. Zjednoczona Prawica poniżej 30 proc. poparcia, tuż nad KO