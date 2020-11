Godek zawiadomi prokuraturę ws. decyzji TK? Lichocka: Ta pani nie kieruje się dobrymi intencjami

Kaja Godek, działaczka Fundacji Życie i Rodzina, bierze pod uwagę złożenie zawiadomienia do prokuratury o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej – ustalił reporter RMF FM Patryk Michalski. Przypomnijmy – TK zdecydował, że aborcja przeprowadzana w przypadku podejrzenia ciężkich wad płodu jest niezgodna z Konstytucją.

– Rząd nie szanuje wyroku własnego trybunału i na temat tego wyroku prowadzi jakąś dyskusję – skomentowała działaczka Fundacji Życie i Rodzina w rozmowie z RMF FM. Kaja Godek wystosowała petycję, w której zażądała natychmiastowej publikacji wyroku TK. „Brak publikacji będzie przesłanką, aby nigdy nie oddać głosu na formację polityczną, która łamie prawo” – czytamy w treści dokumentu, do którego dotarła wspomniana rozgłośnia. – Wzywamy Mateusza Morawieckiego do zaprzestania łamania prawa – poinformowała Kaja Godek.

Do doniesień RMF FM, które później były powielane przez inne media, odniosła się Joanna Lichocka. „Nie wiem, jak Państwo to oceniają (pewnie inaczej), ale dla mnie ta Pani nie kieruje się dobrymi intencjami. Jak tak można?” – napisała posłanka PiS, a swój wpis opatrzyła hasztagiem: #eskalowaniekonfliktu. „I Ziobro wsadzi Morawieckiego, a rząd upadnie. Piękny taniec nad pogrążającą się w chaosie Polską. Polska prawica” – odniósł się do sprawy Maciej Gdula, polityk Lewicy.

