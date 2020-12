Pies wyrzucony z 3. piętra bloku we Wrocławiu? Trwa zbiórka na ratowanie zwierzaka

Informacja o rannym czworonogu, zawodzącym z bólu pod jednym z bloków przy ulicy Wesołej we Wrocławiu, dotarła do Ekostraży w poniedziałek wieczorem 14 grudnia. W poście zamieszczonym na Facebooku poinformowano, że zwierzak prawdopodobnie został wyrzucony z trzeciego piętra. Sprawca został już zatrzymany przez policję.

„Leżał pod blokiem i zawodził z bólu. Nie mógł wstać, bo ma całkowicie połamane obie przednie łapki. Jedyna pozycja bez bólu dla niego to leżenie lub stanie na tylnych łapkach. Co ciekawe nikt z mieszkańców nie przyznaje się do niego” – przekazała Ekostraż.

W sieci trwa zbiórka pieniędzy na ratowanie pieska. Wsparcia można udzielić poprzez zbiórkę na Facebooku lub stronę internetową Ekostraży.

