Mężczyzna utonął podczas morsowania. Próbował przepłynąć pod lodem na jeziorze w Urszulewie

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Lipna (woj. kujawsko-pomorskie) opisało dramatyczny finał morsowania nad jeziorem w Urszulewie (powiat rypiński). W niedzielę grupa morsów kąpała się tam w przeręblach, a jeden z nich postanowił przepłynąć między dwoma z nich. Mężczyzna utknął pod lodem i nie wypłynął. Służby otrzymały zgłoszenie o godz. 11.31.

45-latka wyciągnęła z wody straż pożarna i podjęto akcję reanimacyjną. Mimo tego, mężczyzny nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon. Jak informują lokalne media, mężczyzna był pod lodem blisko dwie godziny.

Lipnowskie WOPR opisując to zdarzenie, zaapelowało do wszystkich, którzy decydują się na pływanie pod lodem, by poważnie przemyśleli swoje plany. Jak czytamy:

Pamiętajmy, pływanie pod lodem jest bardzo niebezpieczne i kategorycznie odradzamy takich praktyk. Jeśli już bardzo chcemy to robić, róbmy to z zabezpieczeniem np. przy pomocy liny.

Podobną sytuację opisał na Twitterze rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak. W zbiorniku wodnym na Szachtach utonął mężczyzna, który najprawdopodobniej łowił ryby w przeręblu.

