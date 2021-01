To już pewne. Senator KO rozpoczyna współpracę z Szymonem Hołownią

Szymon Hołownia w ostatnich wyborach prezydenckich uzyskał trzecie miejsce w pierwszej turze, a następnie zaczął budowę ruchu Polska 2050. We wrześniu do stowarzyszenia dołączyła Hanna Gill-Piątek, która weszła do Sejmu z list Lewicy. Od kilku dni spekulowano, że były dziennikarz pozyska kolejnego parlamentarzystę. Te doniesienia potwierdzono w poniedziałek 18 stycznia, a współpracę z byłym dziennikarzem rozpoczął senator Jacek Bury.

Szymon Hołownia: Jacek Bury jest niezależnym duchem

Szymon Hołownia o nawiązaniu współpracy z Burym poinformował podczas konferencji prasowej w Senacie. – W ruchu 2050 chodzi nam o sprawczość, o rozwiązywanie problemów. O to, żebyśmy posuwali ten świat do przodu, żebyśmy naprawiali Rzeczpospolitą, którą psują rządy Prawa i Sprawiedliwości – zaznaczył były kandydat na prezydenta.

Jak wyjaśnił, senator KO nie tylko nawiązuje z nim współpracę, ale również dołącza do ruchu 2050. – Jacek Bury jest niezależnym duchem. To senator, który po latach odebrał mandat w Lublinie Prawu i Sprawiedliwości. Zwyciężył mimo, że wszyscy mówili, że to nie może się udać – dodał.

Hołownia przypomniał, że Bury nie pobiera wynagrodzenia senackiego. – To człowiek, który ma w swoim DNA chęć zwyciężania – zapewniał. – Cieszę się, że Jacek dołącza do naszej parlamentarnej reprezentacji – podkreślił dodając zarazem, że to nie koniec niespodzianek „przygotowanych na ten tydzień” jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych współpracowników.

Jacek Bury: Mamy bardzo zbieżne wartości

Bury z kolei podkreślił, że „polityka jest służbą publiczną”. – Powinny się w niej znajdować osoby, które odniosły sukces zawodowy i które swoim doświadczeniem mogą służyć obywatelom – dodał. – Taką zasadą kieruję się sprawując mandat senatora. Wierzę, że możemy żyć w lepszym kraju – przekonywał.

– Polska 2050 dzisiaj dzięki mojej osobie uzyskuje sprawczość w Senacie. A ja dołączam do nich w ramach ścisłej współpracy. Mamy bardzo zbieżne wartości i podobne zasady. Wierzę, że ta współpraca będzie owocna – dodawał. Jak stwierdził, pozostaje senatorem bezpartyjnym pracującym dla dobra swoich wyborców z Lublina. Dopytywany przez dziennikarzy podkreślił, że opuszcza klub Koalicji Obywatelskiej.

Kim jest Jacek Bury?

Jacek Bury pochodzi z Lublina, gdzie ukończył studia na Akademii Rolniczej. Przed laty razem z Pawłem Chojeckim założył Kościół Nowego Przymierza, który przez część komentatorów jest określany mianem sekty.

Bury prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie związał się z Nowoczesną. Przewodniczył strukturom regionalnym ugrupowania oraz zasiadał w zarządzie krajowym. W 2018 roku dostał się do rady sejmiku lubelskiego startując z listy Koalicji Obywatelskiej. Swoją przygodę z partią założoną przez Ryszarda Petru zakończył w czerwcu 2019 roku. Kilka miesięcy temu wywalczył mandat senatora ubiegając się o miejsce w wyższej izbie parlamentu jako kandydat KO.

