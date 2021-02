Ksiądz zaleca... bicie młodzieży kablem? Szokujący wpis na Facebooku

Sprawa zapewne nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie oburzenie internautów. O co dokładnie chodzi? O wpis na facebookowej stronie Jeruzal Jeruzal. Jest to profil parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu Skierniewickim (woj. łódzkie) administrowany przez księdza Dariusza Drzewieckiego.

„Drodzy rodzice młodzieży biorącej udział w Strajku Kobiet i demolującej mienie publiczne... Chcę wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić swojemu dziecku ustawienia fabryczne” – głosił kontrowersyjny wpis opatrzony zdjęciem... kabla.

„Forma czarnego humoru”

Wpis został następnie usunięty – albo przez samego autora, albo przez Facebooka. Ksiądz zaznaczył, że usunięcia dokonał serwis, jednak reszta wpisu utrzymana jest w dość zaskakującym tonie, więc trudno z całą pewnością rozsądzić, czy i to wyjaśnienie nie jest „humorystyczne”.

„Musiałem też zablokować komentarze, bo pisało do mnie zbyt dużo dziewczyn, a ja absolutnie nie szukam żony.”Głos Skierniewic„ zapowiedział publikację, więc dziękuję za darmową reklamę. Zapomnijcie też o Drodze Krzyżowej, która jest ekspiacją (odkupieniem win – przyp. red.) za morderstwa dzieci” – głosił kolejny wpis. I tego także już nie zobaczymy na koncie parafii, jednak czujni użytkownicy błyskawicznie zrobili zrzut ekranu.

„Uff, zmasowany atak na mnie. Godzinę blokowałem lewicujących przyjaciół. Nie odebrałem dziesiątki telefonów. Przypisywanie mi chęci bicia dzieci jest fałszem, gdyż dzieci nie chodzą na strajk kobiet. A jeśli nawet, to przecież nie demolują mienia. Powtarzam raz jeszcze – to była forma czarnego humoru, za który biorę pełną odpowiedzialność. Dla mnie obrona życia jest ważniejsza od kapłaństwa. To prawda. Dla walki z aborcją, czyli morderstwem poświęcam swój spokój, bo za pszeniczne ziarno prawdy trzeba płacić” – napisał na koniec ksiądz. Ten wpis jako jedyny utrzymał się na facebookowym koncie.

