Warszawa uruchamia syreny alarmowe. Jest komunikat miasta

Na oficjalnej stronie Miasta Warszawa pojawił się komunikat, w którym zapowiedziano przeprowadzenie testów sygnałów alarmowych.

Dlaczego słychać syreny alarmowe w Warszawie? Komunikat miasta

„W poniedziałek, 13 kwietnia, w godzinach 11.00-15.00 odbędą się techniczne testy syreny alarmowej znajdującej się na budynku Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. W trakcie testów kilkukrotnie wyemitowany może zostać sygnał dźwiękowy ciągły lub modulowany” – czytamy.

Jak zapewniono, wszystkie uruchomione sygnały będą wyłącznie testowe i służą sprawdzeniu sprawności systemu, a więc nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze. „Po ich usłyszeniu mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności” – czytamy dalej.

Dwa podstawowe sygnały dźwiękowe

MSWiA poinformowało, że w systemie ostrzegania ludności funkcjonują dwa podstawowe sygnały dźwiękowe. W przypadku zagrożenia uruchamiany jest trzyminutowy sygnał modulowany, natomiast jego odwołanie następuje poprzez trzyminutowy sygnał ciągły.

W przypadku, gdy syreny alarmowe są uruchamiane nie w formie testów, należy przestrzegać następujących zasad:

jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,

sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,

gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się,

nie wpadaj w panikę, dawaj przykład rozumnych zachowań.

Pogoda zniszczy plany urlopowiczów? Nowy model eksperymentalny