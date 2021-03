Nie żyje dziennikarz TVP3 Gdańsk Piotr Świąc. Danuta Holecka: Coś dobrego z niego biło

W piątek 5 marca około godz. 22:20 w Borczu doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia dwóch samochodów życie stracili kierowcy obu pojazdów. Jednym z nich był 54-letni Piotr Świąc. Zmarłego tragicznie kolegę wspomina Danuta Holecka w rozmowie z „Faktem”.

Z Piotrkiem długo się znaliśmy, ale to nie była bliska znajomość, tylko zawodowa. Piotr przyjeżdżał z Gdańska do Warszawy. Poznaliśmy się dawno temu w telewizji na Placu Powstańców. To był chłopak, z którym szybko nawiązywało się kontakt. Był bardzo otwarty, spokojny, wręcz emanował spokojem. Odnosiłam wrażenie, że on wie, czego chce. Jak się widzieliśmy to wydawało się, że reagujemy na siebie z dużą sympatią, coś dobrego z niego biło. Miał w sobie coś, co uspokajało – powiedziała prezenterka „Wiadomości”.