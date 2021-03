Marian Kowalski o ludziach głoszących hasło „je**ć PiS": Sowieciarze

Podczas pogrzebu Jana Lityńskiego przemawiał m.in. Władysław Frasyniuk. – Spraw, żeby te osiem gwiazd były wyznacznikiem dla tego młodego pokolenia – mówił opozycjonista z czasów PRL nawiązując do hasła "je**ć PiS", które towarzyszy ulicznym protestom, jakie wybuchły po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku ws. aborcji.

Również osiem, ale tym razem świeczek, pojawiło się na torcie Borysa Budki. Pięć płomyków na górze i trzy na dole kojarzyły się właśnie z antyrządowym przekazem. „Taka sytuacja. Zadziwiający układ świeczek, który przygotowali moi współpracownicy” – skwitował szef Platformy Obywatelskiej.

Marian Kowalski: Niesmaczne i wstrząsające

Właśnie wspomniane hasło było przedmiotem dyskusji w programie „Jedziemy” TVP Info, a podczas odcinka z poniedziałku 15 marca głos zabrał m.in. Marian Kowalski. – Nie oczekujmy przyzwoitości od zwykłych sowieciarzy i ludzi, którzy poszli na usługi układu postkomunistycznego – stwierdził.

Były wiceprezes Ruchu Narodowego stwierdził, że „są to rzeczy niesmaczne i wstrząsające” . – Dla nas pogardzanie jest rzeczą niedopuszczalną, ponieważ traktujemy przeciwnika w sposób szlachetny – kontynuował, nie wyjaśniając jednak, kogo konkretnie ma na myśli mówiąc „nas”. Jak podkreślił, „bluzgający na PiS to beneficjenci okrągłego stołu” .

Pogrzeb Jana Lityńskiego. Kowalski komentuje

Kowalski nawiązał również do faktu, że Zofia Romaszewska nie została wpuszczona do kościoła, w którym odbywała się msza pogrzebowa Jana Lityńskiego. Przypomniał także, że do świątyni nie wszedł Mateusz Morawiecki.

– Nie wpuszczono pani Romaszewskiej i pana premiera, ale gospodarzem jest ksiądz proboszcz, a nie Adam Michnik i Rafał Trzaskowski. Oni mówią o rozdziale państwa od Kościoła, a gospodarują świątynią katolicką – przekonywał pytając zarazem, dlaczego proboszcz „zgodził się na takie traktowanie premiera i pani Romaszewskiej” .

