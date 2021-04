Najsłynniejszy wolontariusz WOŚP potrzebuje pomocy! Ruszyła zbiórka

Łukasz Berezak zasłynął kilka lat temu, kiedy jako 10-latek mówił, że jest wolontariuszem WOŚP, bo „choć dla niego nie ma już ratunku, to dla wielu jeszcze jest nadzieja”. Tym skradł serce Jurka Owsiaka i wielu osób, które każdego roku dokładają swoją złotówkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17-letni dziś Łukasz sam jednak wymaga drogiego leczenia, które ułatwi mu funkcjonowanie z chorobami, na które cierpi. W serwisie zrzutka.pl pojawiła się zbiórka na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny dla słynnego nastolatka.

Potrzeba 150 tys. zł

Rodzice Łukasza zbierają pieniądze na dwuletnie leczenie swojego dziecka oraz wózek inwalidzki z przypinką elektryczną pozwalającą Łukaszowi na odrobinę samodzielności. „Dotychczasowy wózek wymaga już pilnej wymiany z powodu zużycia” – piszą.

„Roczne leczenie Łukasza razem z rehabilitacją to ogromna kwota sięgająca często 80 tys. zł. Niestety choroba Łukasza jest nieuleczalna. Oznacza to, że Łukasz stale potrzebuje leczenia. Aktualnie nie ma leku ani terapii pozwalającej na jednorazową zbiórkę pieniędzy, która mogłaby pomóc Łukaszowi na stałe pozbyć się bólu i cierpienia. Z roku na rok koszty kuracji wzrastają, co niestety nie idzie w parze z dochodami rodziny. Dodatkowo co chwilę dochodzą nowe powikłania wymagające pilnych diagnoz wielokrotnie podczas prywatnych wizyt- zwłaszcza teraz w okresie pandemii” – dodają. Celem zbiórki jest pozyskanie 150 tys. zł.

Na jakie choroby cierpi Łukasz?

Chłopiec cierpi na chorobę Leśniowskiego- Crohna (nieswoista choroba zapalenia jelit) oraz wrodzony niedobór odporności. Długotrwała terapia lekami sterydowymi spowodowała z kolei kolejne choroby: zespół Cushinga, kamica nerkowa, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, bóle kostne, osteoporoza, coraz częściej złamania i pęknięcia kości.

„Niestety w ostatnich miesiącach stan Łukasza drastycznie się pogorszył. Codziennie towarzyszy mu niesamowity ból, który nierzadko nie ustępuje nawet po najsilniejszych lekach przeciwbólowych. Często i niespodziewanie traci przytomność co uniemożliwia mu normalne, codzienne funkcjonowanie. W związku z powyższym każdego dnia Łukasz co 2-3 godziny przyjmuje kilkadziesiąt tabletek, a raz w tygodniu otrzymuje cztery pompy infuzyjne z lekiem na odporność” – czytamy.

Czytaj też:

Najdzielniejszy wolontariusz WOŚP. Co dzisiaj słychać u 17-letniego Łukasza Berezaka?