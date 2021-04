Pobił i przewrócił pracownika Straży Jasnogórskiej. Szuka go policja, jest wideo

Do bulwersującego zdarzenia doszło 19 marca na terenie klasztoru na Jasne Górze. Do sanktuarium wszedł mężczyzna w wieku ok. 45 lat, który nie dostosował się do aktualnych obostrzeń sanitarnych. Chodzi o brak maseczki. Pracownik Straży Jasnogórskiej zwrócił mężczyźnie uwagę i prosił go o opuszczenie miejsca kultu religijnego.

Częstochowa. Atak na Jasnej Górze. Poszło o maseczkę

Na filmie udostępnionym przez policję widać, jak mężczyzna wychodzi z kościelnych ław, klęka i żegna się, a następnie wychodzi z klasztoru. Z nagrania na innej kamerze widać z kolei, jak strażnik jest szarpany za ubranie i przewrócony na ziemię oraz kilkukrotnie uderzony w twarz. Częstochowska policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia.

Mężczyzna miał około 190 cm wzrostu, okrągłą twarz bez zarostu, a w chwili zdarzenia miał na sobie niebieskie spodnie jeansowe i czarną kurtkę. Osoby, które rozpoznają tożsamość mężczyzny, proszone są o kontakt z komisariatem przy ul. Popiełuszki 5 w Częstochowie lub pod numerami telefonów: 47 85 811 51 albo 997.

