Starcie Budki z Terleckim, padły zarzuty o „opowiadanie bajek”. Sprawdziliśmy, kto ma rację

We wtorek 4 maja Sejm zagłosował za ratyfikacją ustawy o zasobach własnych UE, która pozwala na uruchomienie Funduszu Odbudowy, a następnie Krajowego Planu Odbudowy.

Podczas debaty przewodniczący PO Borys Budka zarzucał, że europosłowie PiS byli przeciwko utworzeniu Funduszu Odbudowy.

– Kiedy tak naprawdę ważyły się losy Europy, ważyły się losy tego, czy Polska dostanie te fundusze, kiedy w Parlamencie Europejskim zatwierdzano nowe dochody własne, to proszę sobie wyobrazić, co zrobili pana partyjni szefowie: pan Brudziński się wstrzymał, a pani Beata Szydło, pana szefowa, głosowała przeciw – stwierdził szef PO, nawiązując do tego, że Brudziński i Szydło są wiceprezesami PiS. – Żaden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w europarlamencie nie poparł decyzji o dochodach własnych. Nikt z was tego nie zrobił – dodał Budka.

Terlecki: Niech pan nie opowiada bajek

Tuż po wypowiedzi Budki, odniósł się do niej prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki.

– Panie pośle, różne dziwne rzeczy pan tu opowiadał, ale jedno muszę sprostować w imieniu naszych nieobecnych kolegów. Nasi parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim głosowali za tym projektem, a w drugim głosowaniu, dotyczącym długu, cztery osoby głosowały przeciw, natomiast miażdżąca większość, 23 osoby, głosowała za – stwierdził Terlecki. – Więc niech pan nie opowiada bajek – dodał.

W odpowiedzi Budka, który zmierzał już w stronę swojego miejsca swoje miejsce w sali krzyknął, żeby wicemarszałek „sobie doczytał”.

Do sprawy na Twitterze odniósł się były premier i europoseł Leszek Miller. „ Żaden z europarlamentarzystów PiS nie głosował w Parlamencie Europejskim za decyzją o utworzeniu Europejskiego Funduszu Odbudowy. W większości wstrzymali się, a Szydło, Kempa, Zalewska i Tobiszewski byli przeciw ” – napisał, potwierdzając słowa Budki.

Starcie Budki z Terleckim. Kto ma rację?

Podczas lipcowego szczytu w Brukseli przywódcy państw Unii Europejskiej uzgodnili długofalowy budżet UE 2021–2027 opiewający na kwotę 1 074,3 mld EUR. Oprócz tego przywódcy uzgodnili też powstanie Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld EUR, który ma pomóc UE poradzić sobie z kryzysem spowodowanym pandemią.

16 września 2020 roku na ten temat odbyło się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Dotyczyło ono zgody na zwiększenie środków własnych UE, a więc de facto zgody na uruchomienie Funduszu Odbudowy. Wtedy 455 głosami do 146, przy 88 wstrzymujących się od głosu, PE utrzymał stanowisko, że budżet unijny potrzebuje nowych źródeł przychodów. I właśnie to głosowanie miał na myśli Borys Budka.

Sprawdziliśmy, jak głosowali wtedy europosłowie PiS. W tej sprawie żaden z nich nie zagłosował za zgodą na zwiększenie środków własnych UE. Przeciw głosowało czterech europosłów PiS: Beata Szydło, Beata Kempa, Anna Zalewska i Grzegorz Tobiszewski. Z kolei 23 europarlamentarzystów PiS wstrzymało się od głosu, wśród nich był m.in. wymieniony przez Budkę Joachim Brudziński.

Wynika z tego jasno, że to marszałek Terlecki wprowadził opinię publiczną w błąd, prawdopodobnie myląc osoby głosujące za decyzją z tymi, które wstrzymały się od głosu.

