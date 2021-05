Zabójstwo 18-latki w okolicach Kamienia Pomorskiego. Ziobro: System prawny okazał się mocno niedoskonały

24 maja 18-letnia Magda wyszła z domu w miejscowości Świniec (woj. zachodniopomorskie). Nastolatka pojechała na skuterze do Sulikowa, by zrobić zakupy i opłacić rachunki. Wtedy ślad po niej zaginął. Po tygodniu poszukiwań, w niedzielę po południu policja poinformowała o zakończeniu poszukiwań, a w poniedziałek potwierdzono doniesienia o śmierci dziewczyny.

Zatrzymano również domniemanego sprawcę zabójstwa, którym okazał się Dawid J. Mężczyzna mieszkał w Sulikowie i w przeszłości miał być karany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły. Zbrodnię miał popełnić w wieku 14 lat. „Zyskał” wówczas niechlubny tytuł najmłodszego przestępcy seksualnego w kraju. Dawid J. trafił na cztery lata do poprawczaka. Po wyjściu z placówki usiłował zgwałcić kobietę, przez co spędził dwa lata w więzieniu. Po odbyciu kary wrócił w rodzinne strony.

Zastępca prokuratora krajowego o szczegółach zbrodni

Jak podczas konferencji poinformował zastępca prokuratora krajowego Krzysztof Sierak, 28-letni dziś Dawid J. miał zaoferować 18-latce pomoc. Dziewczyna miała bowiem problemy ze skuterem, które J. postanowił wykorzystać, oferując 18-latce podwiezienie do domu. 28-latek wywiózł dziewczynę do lasu, gdzie ją zamordował, a następnie przykrył ciało liśćmi. Jak dodano, mężczyzna miał prawdopodobnie ponownie dopuścić się morderstwa poprzez uduszenie. 28-latek przyznał się do winy.

– Nie wskazał w jaki sposób dokonał zabójstwa, ani jaka była motywacja. Aktualnie trwa wizja lokalna. Zabezpieczane są wszystkie możliwe dowody w miejscu zdarzenia. Zabezpieczony jest samochód i skuter. Zabezpieczono dużo śladów biologicznych – powiedział Sierak.

Zbigniew Ziobro: System prawny okazał się mocno niedoskonały

– Moją rolą jako prokuratora generalnego jest informować o szczegółach śledztwa i zwracać uwagę na wnioski dla systemu prawnego, który okazał się mocno niedoskonały. Powinny one skłonić rząd, parlament, do wyciągania konsekwencji, aby tym strasznym dramatom i tragediom zapobiegać – komentował sprawę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Jak dodał Ziobro, wymiar sprawiedliwości potraktował 28-letniego dziś mężczyznę „bardzo łagodnie”. Wskazał również, że jego resort pracuje nad zaostrzeniem przepisów Kodeksu karnego. Nie ujawnił jednak szczegółów. – Zaostrzenie kar ma sens. Stosowanie długoletnich kar pozbawienia wolności ma sens (...). Takich sprawców warto latami izolować i tego będę domagał się od polskiego parlamentu i takie zmiany ponownie przedstawię na posiedzeniu rządu – zadeklarował.

– Pan minister Woś przygotował zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i w najbliższych dniach przedstawi je też państwu celem wywołania dyskusji społecznej – dodał.

