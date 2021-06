Dyrekcja zaalarmowała policję. Matka przyznała się funkcjonariuszom: gryzła 4-letnią córkę w ramach kary

Policjanci z komisariatu w Karczewie (powiat otwocki, woj. mazowieckie) otrzymali zgłoszenie od dyrekcji jednego z przedszkoli o podejrzeniu fizycznego znęcania się nad 4-latką. Pracownicy placówki alarmowali, że dziewczynka ma liczne obtarcia i zasinienia na całym ciele.

Karczew. Matka gryzła córkę, bo dziecko było niegrzeczne

Policjanci w związku z podejrzeniem, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej, udali się do miejsca zamieszkania 4-latki. Tam zastali 28-letnią matkę dziecka, którą wypytali o stan dziewczynki. Kobieta przyznała policjantom, że ugryzła kilka razy swoją córkę i uderzyła ją legginsami, gdyż była niegrzeczna. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali kobietę i przewieźli ją do komendy.

28-latce po postępowaniu postawiono zarzuty fizycznego znęcania się nad 4-letnią córką. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety. Sąd przychylił się do wniosku, a 28-latka na trzy miesiące trafiła do aresztu. Policja nie przekazała informacji na temat tego, co dzieje się z 4-latką, gdy matka przebywa w areszcie.