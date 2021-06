Petru założył think tank. Chce zatrzymać „pełzające widmo komunizmu”

Nowy think tank, którego fundatorem jest Ryszard Petru, nosi nazwę Instytut Myśli Liberalnej. Wśród ekspertów i założcieli znaleźli się także m.in. wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz oraz analityk służb specjalnych, były wiceszef wywiadu Urzędu Ochrony Państwa Piotr Niemczyk.

Instytut zapewnia, że „będzie promował idee liberalne”. „Chcemy wzmocnić głos, którego dziś, w czasie populistycznych obietnic, rozdawnictwa oraz zadłużania nie tylko budżetu i podatników, ale nawet przyszłych pokoleń, tak bardzo brakuje. Pragniemy przypomnieć, że to dzięki ideom liberalnym powstały zamożne społeczeństwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej” – napisano na oficjalnej stronie internetowej.

„W Polsce wyśmiewana jest wartość pracy”

Zespół think tanku stwierdził, że „w Polsce wyśmiewana jest wartość pracy, innowacyjności i kreatywności a promowane jest rozdawnictwo socjalne”. „Rośnie liczba ekspertów od rozdawania środków publicznych, a maleje tych, którzy przypominają, że aby wydać pieniądze, trzeba je najpierw zarobić. Jesteśmy zaniepokojeni promowaniem idei socjalistycznych, które już raz doprowadziły nasz kraj do upadku gospodarczego. Chcemy zatrzymać pełzające po Polsce widmo komunizmu” – wyjaśnili twórcy think tanku.

Dodali, że „instytut powołano, aby Polacy mieli świadomość alternatywy wobec propagowanej przez partię rządzącą polityki socjalno-narodowej, nastawionej na redystrybucję polskiej biedy”. „Taki efekt przynosi odbieranie przedsiębiorcom pieniędzy na inwestycje tylko po to, aby realizować obietnice wyborcze. Chcemy pokazać alternatywę, która sprawdziła się w zamożnych krajach europejskich” – podkreślili.

Czytaj też:

Najpierw pochwały od Mazurka, potem prośba o zmianę słownictwa. Petru: Socjalistyczno-narodowe, może być?