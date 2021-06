Powrót Tuska, cała prawda o Gessler, na tropie COVID-19. Nowy „Wprost”

– Donald Tusk podczas poniedziałkowego spotkania powiedział Borysowi Budce, że jeśli mu nie da tego, czego chce, to sam to weźmie. I za jego plecami dogada się z Rafałem Trzaskowskim. A ceną za to porozumienie będzie wtedy głowa Budki – mówi informator „Wprost”.

Według naszych ustaleń spotkanie Donalda Tuska i Borysa Budki podczas meczu Polski na Euro 2020, mimo braku początkowych przecieków, wcale nie było bezowocne.

Politycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że były premier zamierza doprowadzić do zwołania Rady Krajowej, która zadecyduje o tym, że wejdzie do zarządu partii, by w konsekwencji móc zostać pełniącym obowiązki szefa PO – pisze Joanna Miziołek w okładkowym tekście.

„Moje życie nie było idealne”. – Najwięcej w życiu dały mi moje dzieci i to ich oceny bałam się najbardziej – mówi w rozmowie Pauliny Sochy-Jakubowskiej Magda Gessler, przebojowa restauratorka, telewizyjna gwiazda i jedna z najbardziej wpływowych Polek.

„Nawet Kaczyński nie pomógł”. Konrad Fijołek wygrywa w I turze wybory w Rzeszowie. Co to oznacza dla PiS i opozycji? Więcej w tekście Joanny Miziołek.

„To czas stabilizacji w moim życiu”. Jadwiga Emilewicz, była wicepremier, a obecnie bezpartyjna posłanka w klubie PiS i była polityk Porozumienia, opowiada Agnieszce Szczepańskiej m.in. o swoich relacjach z Jarosławem Gowinem.

„Zostawiam hodowlę gęsi”. Eugeniusz Kłopotek ogłosił koniec politycznej kariery i miał się skupiać wyłącznie na hodowli gęsi, a tymczasem kilka dni temu został wójtem gminy Warlubie. Rozmowa Dariusza Grzędzińskiego.

„Złoto za mistrzostwa w chaosie”. – Niemcy od wojny mieli dziewięciu selekcjonerów. Polska miała więcej w XXI wieku. Oni planują długofalowo, my chcemy wyników natychmiast – Bolesław Breczko rozmawia z Michałem Kołodziejczykiem, redaktorem naczelnym Canal+ Sport.

„Sousa ma piękną kamizelkę i urodę”. Dariusz Grzędziński rozmawia z Michałem Listkiewiczem, byłym prezesem PZPN, m.in. o naciskach ministrów w sprawie obsady trenera kadry, naszych szansach na Euro 2020 oraz o nowym prezesie PZPN.

„Świerczok lepszy niż Lewandowski”. Legendarny działacz PZPN Zdzisław Kręcina krytykuje liderów naszej kadry. Mówi o „holowaniu” Grzegorza Krychowiaka i wyższości Jakuba Świerczoka nad Robertem Lewandowskim. Wywiad Dariusza Grzędzińskiego.

„Triathlon – porady mistrza” Klucz do sukcesu znajduje się w głowie – pisze dla „Wprost” Robert Karaś, rekordzista świata na dystansach podwójnego oraz potrójnego Ironmana. Triathlon to nie jest sport dla każdego.

„Katastrofa w gastronomii”. W czasie lockdownu z gastronomii odeszło 200 tys. pracowników. Dziś, gdy branża się odradza, ci ludzie nie wrócili, bo mają inną pracę. Właściciele restauracji są zdesperowani – pisze Bolesław Breczko.

„Winda albo korytarz”. Pierwszy szczyt NATO z udziałem Joe Bidena został u nas sprowadzony do ważnego dylematu: czy prezydent Andrzej Duda spotkał się z nim na korytarzu, czy może w windzie. Tekst Jakuba Mielnika.

„Spotkanie Biden – Putin”. Amerykanie studzili oczekiwania wobec wyników szczytu USA-Rosja. Dla Kremla i tak liczy się jedynie to, że agresywny autokrata pokaże się jako jeden z władców świata – pisze także Jakub Mielnik.

„Od lat nie widziałem takich powikłań”. Śmiertelność u chorych na szpiczaka po COVID-19 wynosi ponad 30 proc. – Od wielu lat nie było takich powikłań – mówi Katarzynie Pinkosz hematolog, prof. Artur Jurczyszyn.

„Prawdopodobnie Eriksen nie wróci na boisko”. O medycznych konsekwencjach dramatycznego zdarzenia na Euro 2020 opowiada Katarzynie Pinkosz prof. Artur Mamcarz, ekspert ds. kardiologii sportowej i członek Komisji Medycznej PKOl.

„Na tropie pochodzenia koronawirusa”. Żadna z hipotez o pochodzeniu koronawirusa SARS-CoV-2 nie została jeszcze w 100 proc. udowodniona naukowo. A naciski polityczne trwają – pisze Bolesław Breczko.

„Nie ma lepszej i gorszej miłości”. Osoby LGBT+ są wręcz wymazywane z polskiej kinematografii – mówi Dawid Nickel, reżyser „Ostatniego Komersu”, filmu okrzykniętego najlepszym debiutem roku. Wywiad Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Dla ochłody”. Z „lodówki” z książkami wyjmujemy trzy opowieści o zimie w górach i arktycznych wyprawach. Lektury w sam raz na czas upałów, które mają nas gnębić w najbliższych dniach. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Moda na tęczę”. Felieton Michała Witkowskiego.