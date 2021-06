Ks. Lemański gratuluje mieszkańcom wyboru sołtysa Głódzia. „Wielu zgrzyta zębami, nawet emerytowani biskupi mu zazdroszczą”

O nowej funkcji duchownego poinformował „Kurier Poranny”, powołując się na informacje zawarte na stronie gminy Jaświły. 16 czerwca odbyły się wybory uzupełniające, których efektem było wybranie nowej władzy w sołectwie Piaski (część Bobrówki, rodzinnej wsi arcybiskupa). Emerytowany duchowny otrzymał 100 proc. głosów – na zebraniu pojawiło się 9 z 36 uprawnionych do głosowania i wspomniane 9 głosów powędrowało do duchownego.

Sprawa budzi kontrowersje, ponieważ kilka miesięcy temu Watykan nałożył na abpa Głódzia karę za zaniedbania związane z nadużyciami seksualnymi popełnianymi przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich (m.in. nakaz opuszczenia archidiecezji i zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach i spotkaniach na jej terenie). Jak pisał „Wprost”, specjalny komunikat na temat emerytowanego duchownego wydała też archidiecezja gdańska, z którą duchowny był związany przez wiele lat.

Choć Kodeks Prawa Kanonicznego zakazuje duchownym przyjmowania urzędów publicznych, ks. Wojciech Lemański patrzy na to – jak mówi – z „pewną dozą wyrozumiałości”. – Papież Franciszek srogo traktuje biskupów, ostrzej niż księży odpowiedzialnych za podobne zaniedbania. I bardzo dobrze. Do tej pory biskupi łatwo zrzucali winę na jakiegoś kanclerza, notariusza, oficjała, czy innego urzędnika kurii. Zasady się zmieniają. Emerytowany biskup gdański oberwał solidnie i po latach w wielkim Gdańsku, jakoś się na wsi musi odnaleźć. To rodzinna Bobrówka, zna tam wszystkich, pewnie dobrze żyje z proboszczem.