Bielan w „Mówiąc Wprost”: Tusk mistrzem nawijania makaronu na uszy. Nie znam nikogo lepszego

Lider Partii Republikańskiej wyraził nadzieję, że Polacy zatrzymają Tuska w wyborach parlamentarnych. – Myślę, że powrót Donalda Tuska byłby cofnięciem się o ładnych kilka lat. Donald Tusk wraca do polityki, żeby było tak, jak było. Pewnie chce podnieść wiek emerytalny, zabrać 500+, wszystko to, co dobrego wydarzyło się w trakcie naszych rządów, będzie zabrane, nie mam co do tego wątpliwości – zauważył Bielan.

– Znamy Donalda Tuska od lat, wiemy, że zrobi i powie wszystko, by zdobyć władzę. W 2011 roku, gdy startował w wyborach, ubiegał się o reelekcję jako premier, też nic nie powiedział o tym, że podniesie wiek emerytalny, a zaraz po wyborach to zrobił rękami ministra Kosiniaka-Kamysza – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

Zapytany o sondaże, które jednak nie przekreślają szans Tuska na dobry wynik wyborczy, Adam Bielan odparł, że „zależy jak je czytać”.

– Zdecydowana większość Polaków, we wszystkich sondażach które widziałem, nie chciała powrotu Donalda Tuska, a jego partia wciąż zdecydowanie z nami przegrywa. Mimo, że jesteśmy na półmetku kadencji, a doświadczenia nie tylko naszego obozu pokazują, że połowa kadencji to najgorszy moment, to ten „dołek” sondażowy. Tak było w 2017 roku w połowie naszej poprzedniej kadencji, takie kryzysy przechodziła też Platforma – zauważył.

Czytaj też:

Skrzydłowy Kaczyńskiego wypycha Gowina ze Zjednoczonej Prawicy

W programie „Mówiąc Wprost” polityk przyznał też, że powrót Donalda Tuska jego obozowi politycznemu się w pewnym sensie przysłuży, „bo nikt inny jak Donald Tusk nie potrafi tak zmobilizować do jeszcze większego wysiłku”.

– Jeżeli będziemy źle rządzić, jeżeli będziemy popełniać bardzo dużo błędów, to po prostu stracimy władzę. To jest oczywiste. Wszystko, co mobilizuje nas do jeszcze większej pracy, jest dobre. Dlatego w tym sensie nawet cieszę się z powrotu Donalda Tuska – mówi Adam Bielan w programie „Mówiąc Wprost”.

Cały odcinek dostępny jest tutaj:

Czytaj też:

„Mówiąc Wprost”. Bielan o Tusku: „W pewnym sensie cieszę się z jego powrotu”