Sprawa symulowania zabójstwa abpa Jędraszewskiego. Wniosek o przesłuchanie duchownego

W sądzie w Poznaniu trwa proces Marka M. Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia 2019 r., kiedy w jednym z klubów odbywały się wybory Mister Gay Poland. Wówczas na scenie pojawiła się dmuchana lalka, do której doczepiono zdjęcie z wizerunkiem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W pewnym momencie za sprawą drag Queen doszło do wykonania gestu symulującego podcięcie nożem gardła duchownego. To miała być reakcja na słowa abpa Jędraszewskiego o „tęczowej zarazie”.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nawoływania do zabójstwa hierarchy oraz nienawiści na tle różnic wyznaniowych, a także znieważania arcybiskupa Kościoła rzymskokatolickiego i innych osób tego wyznania. Grozi za to do trzech lat więzienia. Marek M. nie przyznał się do winy, ale przeprosił za swój występ tłumacząc, że nie chciał namawiać do morderstwa, tylko „uwypuklić problem”.

Poznań. Symulacja zabójstwa na Mr. Gay Poland. Wniosek ws. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

Radio Poznań informuje, że podczas ostatniej rozprawy obrońca drag queen złożyła wniosek o przesłuchanie przed sądem w Poznaniu abpa Jędraszewskiego. Ewelina Zawiślak tłumaczyła, że duchowny, który ma status pokrzywdzonego, nie został przesłuchany przed prokuraturę i sąd „powinien naprawić ten błąd”. Jeśli do przesłuchania nie dojdzie, to ta kwestia może być wykorzystana podczas potencjalnej apelacji.

„Głos Wielkopolski” podaje, że we wtorek zeznawał również właściciel poznańskiego klubu, gdzie doszło do imprezy. Mężczyzna tłumaczył, że nie znał szczegółów występu drag queen. Nie pamiętam również, jaki utwór grano podczas zdarzenia. Świadek dodał, że goście podczas występu nie czuli się urażeni. Kolejna rozprawa ma odbyć się w październiku.

