Grzyb-legenda w rękach polskiego leśnika. „Potrafi kosztować nawet 600 zł za kg”

„Marzenia się spełniają! Muchomor cesarski – grzyb legenda. Większość o nim słyszała, ale mało kto widział go na żywo, a jeszcze mniej – próbowało. Dla mnie to absolutne grzybowe marzenie, spełnione po latach szukania! Uznawany za przysmak już w czasach cesarstwa rzymskiego, dziś potrafi kosztować nawet 400 – 600 zł za kg. W końcu trafiłem na niego” – napisał na początku listopada w mediach społecznościowych Piotr Grześ.

Emotikona samolotu sugeruje, że grzyba nie znaleziono w naszym kraju. Sam muchomor cesarski nie występuje w Polsce. „Znane jest jedno historyczne, stare i wątpliwe doniesienie z rezerwatu Bielinek nad Odrą, prawdopodobnie wynik błędnego oznaczenia podobnego gatunku” – wyjaśnił leśnik w kolejnym wpisie. Grześ podkreślił, że grzyb w naszym kraju nie jest objęty ochroną prawną, głównie dlatego, że nie występuje naturalnie na terenie kraju.

Grzybiarz z Poznania znalazł muchomora cesarskiego

Z kolei w krajach południowej Europy „jest natomiast cenionym grzybem jadalnym, dopuszczonym do obrotu handlowego”. Klasyfikator grzybów podkreślił, że „muchomor cesarski jest typowym gatunkiem ciepłolubnym, związanym głównie z dębami, kasztanowcami i bukami w strefie śródziemnomorskiej”. Rośnie w lasach liściastych i mieszanych, zwykle na glebach wapiennych, od poziomu morza po ok. 1000 m n.p.m.

Grześ zaznaczył, że grzyb jest częsty w południowej Europie oraz rzadki i lokalny w Europie Środkowej, gdzie występuje tylko w najcieplejszych regionach. Leśnik podsumował, że „muchomor cesarski to gatunek, który przez wieki uchodził za grzyb królewski”. Był podawany na stołach cesarzy rzymskich, stąd jego nazwa. Muchomor cesarski wyróżnia się wyjątkowym kolorem i delikatnym smakiem. „Jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych grzybów jadalnych Europy” – podsumował Grześ.

