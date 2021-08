Wojciech Cejrowski wygrał z władzami Gdańska. „Mogę stać na ulicy Długiej”

Spór sięga 2019 roku i dotyczy corocznego jarmarku dominikańskiego w Gdańsku. Wojciech Cejrowski pojawiał się tam, by sprzedawać swoje książki i spotykać się z sympatykami. Dwa lata temu na miejscu skontrolowała go jednak straż miejska, która odnotowała, że nie ma on, jak inni sprzedający, opłaconej możliwości prowadzenia handlu, co oznacza, że znajduje się ze swoim obwoźnym sklepikiem na ulicy nielegalnie.

Cejrowski wskazywał, że to działanie wymierzone w niego celowo przez władze Gdańska. Ratusz zaprzeczał wielokrotnie tym zarzutom wskazując, że nie ma nic wspólnego z rutynową kontrolą straży miejskiej. Podróżnik wskazywał jednak, że miasto uniemożliwiało mu wykup zezwolenia na legalną sprzedaż, dlatego sprawę skierował do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Teraz, chwali się na YouTube Cejrowski, organ uznał, że może on zajmować pas drogowy na ul. Długiej i wyznaczył stosowną opłatę.

– Animozje wobec mnie pani prezydent miasta Gdańsk nie mają znaczenia. Obywatel wygrał z władzą. Bardzo mnie to cieszy – mówi na nagraniu Cejrowski.

Kim jest Wojciech Cejrowski?

Wojciech Cejrowski to dziennikarz i podróżnik, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i zamiłowania do wolnego rynku. Jego poglądy polityczne plasują go w gronie skrajnej prawicy. Jest autorem książek o tematyce podróżniczej, a najbardziej rozpoznawalnym programem o podobnej treści jest jego „Boso przez świat”.

