Kulisy dymisji, przyszłość Gowina, kto kupi TVN. Co w nowym „Wprost”

– Od kilku tygodni, kiedy Jarosław Gowin mijał na korytarzu Jarosława Kaczyńskiego, ten ostentacyjnie odwracał wzrok w drugą stronę. Robił to w tak komiczny sposób, że raz prawie poplątałyby mu się nogi – mówi znajomy Jarosława Gowina.

Niechęć prezesa PiS do byłego już wicepremiera była już tak wielka, że wyrzucenie szefa Porozumienia z rządu stało się kwestią czasu. Pozostało jedynie pytanie, kiedy i jak to zrobić. Prezes PiS postanowił nie dawać Jarosławowi Gowinowi okazji do tego, by został wyrzucony w najlepszy wizerunkowo dla siebie sposób, czyli podczas głosowania nad rozwiązaniami podatkowymi w Polskim Ładzie.

Według naszych informacji, sam szef Porozumienia miał być zaskoczony przyspieszeniem decyzji w sprawie jego dymisji. – pisze w okładkowym tekście Joanna Miziołek.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Kto może kupić TVN”. Po burzy w Sejmie czas na głęboki oddech i przeanalizowanie – na razie jeszcze teoretyczne – wszystkich możliwych opcji sprzedaży telewizji TVN.

„Raport z frontu walki o media”. Z kłopotami, ale jednak Zjednoczona Prawica przyjęła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Dokument nazywany „lex TVN” trafi teraz do Senatu. Materiał Dariusza Grzędzińskiego.

„Medycy będą protestować”. Na 11 września medycy zapowiadają protest. – W ochronie zdrowia źle dzieje się od lat. Liczymy, że decydenci zaczną rozmawiać o realnych zmianach – mówi Katarzynie Pinkosz dr Artur Drobniak.

„Mistrzowie ceremonii pogrzebowych”. Mówią o tajnikach swego trudnego i odpowiedzialnego zawodu. Prowadzą ostatnią imprezę w jakiej człowiek uczestniczy i dlatego nie mogą popełniać błędów. Tekst Kamila Pawełoszka.

„Rządowe obiecanki cacanki”. Polacy mieszkający w Wietnamie po raz kolejny błagają polski rząd o przesłanie im szczepionek przeciw COVID-19. Po deklaracji ministra nie ma żadnych działań – pisze Paulina Socha-Jakubowska.

„Segregacja szczepionkowa”. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Dobijanie aptek sieciowych”. Od 2017 roku liczba aptek w całym kraju zmniejszyła się o prawie 1,2 tysiąca. Likwidacja aptek w największym stopniu dotyka obszarów wiejskich i małych miejscowości – pisze Jerzy Wysocki.

„Nowe kłopoty Leszka Czarneckiego”. Przybywa procesów przeciwko należącemu do Leszka Czarneckiego Getin Noble Bank. Większość z nich ma szansę na zakończenie się unieważnieniem umowy kredytu. Tekst mec. Magdaleny Pledziewicz.

„Zemsta Łukaszenki”. Atak falą migracyjną z Białorusi na Litwę, Łotwę i Polskę przygotowuje grunt pod incydenty graniczne, do których może dość przy okazji wojskowych manewrów Zapad 2021. Materiał Jakuba Mielnika.

„Odkryliśmy nadużycia, więc nas zablokowali”. Zespół ekspertów „Cybersecurity for Democracy” udowodnił, że Facebook nie radzi sobie z egzekwowaniem własnych przepisów. W odpowiedzi serwis zamknął ich prywatne konta – pisze Bolesław Breczko.

„Nie należy ośmieszać, deprecjonować, osądzać”. Nie sprawdza się zawstydzanie antyszczepionkowców i przynosi odwrotne efekty. Zawsze skuteczniejsze są przekazy pozytywne – mówi Katarzynie Pinkosz psycholog Mateusz Banaszkiewicz.

„Radzę pić dużo wody”. Po szczepieniach powikłania zakrzepowe występują niesłychanie rzadko, ale mogą się zdarzyć. Swoim pacjentom zalecam picie dużej ilości wody – mówi dr Piotr Ligocki w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.

„Raport klimatyczny – bez emocji”. Niedawny raport klimatyczny IPCC studzi histeryczne zapowiedzi rychłego końca świata. Uczeni dają nam więcej czasu na znalezienie rozwiązań i ratowanie Ziemi – pisze Jakub Mielnik.

„Dramat Księżniczki Popu”. Dramat ubezwłasnowolnionej Britney Spears rozgrywa się dosłownie na naszych oczach. Czy smutna bajka Księżniczki Popu doczeka się szczęśliwego zakończenia? Materiał Aleksandry Rudyk.

„Groźne sprawy na koniec lata”. Polecamy kilka świetnych powieści kryminalnych, których akcja dzieje się na Sycylii, Florydzie, w Wenecji i w pozornie sielskiej irlandzkiej wsi. Wakacyjne klimaty z dreszczykiem od Leszka Bugajskiego.