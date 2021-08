Kotewka orzech wodny wraca do Polski. „To przysmak kulinarny i pułapka w jednym”

Kotewka orzech wodny (Trapa natans), do niedawna uznawana za roślinę wymierającą, jest obserwowana w coraz to nowych miejscach na terenie kraju. Kotewka to przysmak kulinarny i pułapka w jednym – tłumaczą naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.