14-letnia Daria wyszła po podręcznik i ślad po niej zaginął. Czeka nagroda za informacje

14-letnia wówczas Daria 9 listopada 1995 roku wyszła z domu przy al. Poznańskiej i poszła do księgarni po podręcznik do nauki języka angielskiego. Tamtego dnia miała być widziana na przystanku autobusowym przy al. Poznańskiej, w rejonie ulicy Polnej w Pile. Do domu jednak nie wróciła.

Nagroda za informacje

Sprawa zaginięcia dziewczynki pozostaje nierozwiązana od ponad 25 lat. Teraz na nowo wracają do niej policjanci z poznańskiego Archiwum X. – Po analizie materiałów policjanci z Archiwum X doszli do wniosku, że mogła ona paść ofiarą zabójstwa, a jej ciało zostać ukryte. Komendant wojewódzki w Poznaniu przeznaczył 10 tys. złotych na nagrodę dla osoby, które pomoże rozwiązać zagadkę tego zaginięcia – powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak z policji w Poznaniu.

Informacje należy przekazać oficerom operacyjnym dostępnym pod numerem telefonu 505 087 927.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Zginęli w wypadku, osierocili trzech synów. Matka podejrzanego: „Myślę o nich bez przerwy”