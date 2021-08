Wybuch w domu jednorodzinnym w Toruniu. Budynek się zawalił

O godz. 12:10 przy ulicy Wybickiego w Toruniu doszło do wybuchu w budynku jednorodzonym. Na miejscu zdarzenia pojawiło się 19 zastępów straży pożarnej. Na zdjęciach udostępnionych przez Państwową Straż Pożarną widać, że budynek się zwalił. Trwają działania ratownicze.

Wybuch w Toruniu. Prezydent Michał Zalewski: nikt nie ucierpiał

Według wstępnych doniesień, które przekazał prezydent Torunia Michał Zalewski, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Służby ewakuowały osoby z okolicznych budynków. Około 70 mieszkańców zostało przewiezionych autobusami MZK do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie zapewniono im schronienie i opiekę.

Portal nowości.com.pl podaje, że w sąsiednich blokach wyleciały szyby, uszkodzeniu uległy ściany elewacji. Ucierpiało też kilka samochodów zaparkowanych na ulicy. Budynek miał być niezamieszkany. Na razie nie ma informacji co do przyczyn wybuchu w Toruniu. Dokładne okoliczności wyjaśni śledztwo. Straż nie potwierdziła, że do eksplozji doszło w wyniku wybuchu gazu.

