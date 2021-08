Stan wyjątkowy w dwóch województwach? Andrzej Duda komentuje

Rada Ministrów we wtorek 31 sierpnia przyjęła projekt uchwały o skierowaniu do prezydenta wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. Jak mówił Mateusz Morawiecki, stan wyjątkowy zostałby wprowadzony na 30 dni. Szef rządu zaznaczył, że takie działania to reakcja na sytuację na granicy z Białorusią, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki kieruje migrantów m.in. z Iraku.

Rząd wprowadzi stan wyjątkowy?

Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda powiedział, że nie ma wątpliwości, że konieczne jest wzmocnienie granicy. - Szczególnie, jeżeli na to wszystko nałożymy jeszcze sytuację, która ma miejsce w Afganistanie, gdzie rzeczywiście można się spodziewać tego, że będą fale uchodźców, być może także przemieszczające się szlakami przez Rosję ku Białorusi, w kierunku naszej granicy - tłumaczył prezydent.

Andrzej Duda dodał, że bardzo poważnie rozważa możliwość wprowadzenia stanu wyjątkowego w dwóch województwach. - Analizujemy w szczegółach uchwałę, którą przyjęła Rada Ministrów. Są obawy mieszkańców o to, że może dojść do destabilizacji sytuacji - wyjaśnił dodając, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie.

