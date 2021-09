Andrzej Duda w 82. rocznicę wybuchu II WŚ: Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystościach w Wieluniu (to na to miasto spadły bomby mniej więcej w tym samym czasie, gdy rozpoczęto ostrzał z pancernika Schleswig-Holstein). O godz. 4.40 w mieście rozległy się syreny alarmowe, które upamiętniły ten nalot.

– Wieluń jest symbolem (...). Jest symbolem terroru wojennego, okrucieństwa, złamania zasad. Wieluń jest symbolem tamtej wojny dla Polaków. Zginęło nas sześć milionów, a 250 tys. to byli żołnierze – mówił Andrzej Duda, wcześniej podkreślał, że dzwon w Wieluniu to „dzwoń pamięci o 60 milionach ofiar II wojny światowej” (Wieluń ma dzwon wykonany w 80. rocznicę wybuchu II WŚ – red.).

Andrzej Duda w 82. rocznicę wybuchu II WŚ: Byliśmy ofiarą od pierwszego momentu

Prezydent podkreślał również, że Wieluń i wydarzenia z 1 września wskazują na jedno: Polska była ofiarą II wojny światowej.

– 1 września 1939 roku wyznaczyło naszą sytuacją w II wojnie światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego jej momentu. Tak, walczyliśmy też, na wszystkich frontach II wojny światowej i tu w wojnie obronnej 1939 roku, i w państwie podziemnym, w oddziałach partyzanckich, w Powstaniu Warszawskim, walczyliśmy na froncie zachodnim, froncie wschodnim, ale tutaj w ziemię cały czas wsiąkała krew ofiar. Zapłaciliśmy za tamtą napaść straszliwą cenę – mówił prezydent.

– Jesteśmy dumni, że się nie ugięliśmy – zaznaczał Andrzej Duda.

Prezydent o II wojnie światowej: Nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Niech nikt nie śmie nas o nic oskarżać

Andrzej Duda przypominał, że 1 września składany jest hołd Polakom i Polkom, którzy zginęli w trakcie II wojny światowej. Prezydent podkreślał też jak wielką cenę zapłacił kraj za wydarzenia z II WŚ.

– Nigdy się nie zatrzymaliśmy i nigdy się do końca nie poddaliśmy. Zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę. Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, by po dziesięcioleciach podle oskarżać Polaków o jakikolwiek, zwłaszcza instytucjonalny, udział w zbrodniach II wojny światowej – mówił prezydent.

– Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej i to jest prawda o tamtych latach i o tamtych krwawych dniach. Straciliśmy w tamtej wojnie 16 proc. naszej populacji, prawie 17 proc. Nikt, w stosunku do całości społeczeństwa, nie poniósł takich strat jak my. Żaden z krajów, w których toczyła się II WŚ, my, w stosunku do całości społeczeństwa, ponieśliśmy straty największe. Niech nikt nie śmie nas o nic oskarżać – zaznaczył Andrzej Duda.

