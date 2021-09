Dzieci miały pisać SMS-y do Jana Pawła II. „Odpowiadam, to nie fejk”

Opisywane tutaj polecenie to cześć konkursu z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych. Zadanie pojawiło się na etapie wojewódzkim w roku szkolnym 2020/2021 i zmagały się z nim dzieci z Podkarpacia. „Wyobraź sobie, że wysyłasz wiadomość SMS do Jana Pawła II. Wpisz pytanie, które cię nurtuje. Napisz odpowiedź SMS Jana Pawła II, uwzględniając przesłanie prawdy i nadziei. Użyj poprawnie przynajmniej pięć różnych znaków interpunkcyjnych” – brzmiało dokładnie polecenie.

Powyższe zadanie wywołało w internecie żywą dyskusję. „Odpowiadam, to nie fejk” – zapewniała Justyna Suchecka, podając link do arkusza. Oprócz wyraźnego błędu w poleceniu – zamiast „pięć znaków”, powinno być „pięciu znaków” – oraz trudnego do zinterpretowania „przesłania prawdy i nadziei”, najczęściej uwagę zwracano na kolejny przejaw ideologizacji polskiego szkolnictwa i dodawania tematyki papieskiej do kolejnych przedmiotów. Opisywane polecenie pojawiło się w konkursie z języka polskiego, a nie religii.

„I toporna ta ideologizacja czarnkowa, i niemądra” – pisała posłanka Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. „Myślę, że niektóre pytania mogłyby być kłopotliwe dla JPII i pozostałyby bez odpowiedzi” – dodawał inny twitterowicz. W tym samym arkuszu zadań pojawił się co prawda też tekst Olgi Tokarczuk, ale i polecenie rozszyfrowania powiedzenia „Bogiem a prawdą” i wyjaśnienie, która prawda jest ważniejsza. Był też wiersz księdza Twardowskiego i listy chrześcijańskiego autora „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa.

