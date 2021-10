Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021? Jest szansa, że zrobimy to po raz ostatni

Zmiana czasu od lat spędza sen z powiek milionów Polaków. Manipulowanie wskazówkami zegarów dwa razy do roku ma wiele negatywnych wpływów na nasze zdrowie, pośród nich można wymienić min. migreny i problemy ze snem.

Zmiana czasu na zimowy 2021. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zgodnie z tradycją zmiana czasu na zimowy ma miejsce w ostatni weekend października. W 2021 wskazówki zegarów z godziny 2 na 3 przesuniemy w nocy z 30 na 31 października. Dzięki czemu nasz weekend będzie o godzinę dłuższy.

“Pożyczoną” w październiku godzinę będziemy musieli “oddać” w marcu, kiedy to czeka nas zmiana czasu na letni. Wówczas przesuniemy wskazówki z godziny 2 na 3 i będziemy spać o godzinę krócej. Zmiana czasu na letni w 2022 roku będzie miała miejsce w nocy 26 na 27 marca.

Ostatnia zmiana czasu coraz bliżej?

Do ostatniej zmiany czasu miało dojść w 2021 roku. Projekt odpowiedniej dyrektywy przygotował i przegłosował Parlament Europejski. Zgodnie z jej założeniami ostatnia manipulacja czasem miała mieć miejsce w marcu lub październiku 2021 roku. Ostatecznie dalsze prace nad projektem zostały zawieszone.

Do pomysłu usunięcia zmiany czasu pod koniec września wrócili politycy. Z inicjatywy Koalicji Polskiej do Sejmu trafił projekt ustawy na mocy którego zmiana czasu może przejść do lamusa. Podczas wrześniowych obrad Sejmu projekt został skierowany do poprawek.

