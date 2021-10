Poród podczas interwencji Straży Granicznej. „Akcja miała związek z nielegalnym przerzutem”

Straż Graniczna przekazała, że minionej doby odnotowano 590 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Przy okazji zatrzymano 39 osób, głównie obywateli Iraku. Od początku października łącznie w ręce funkcjonariuszy trafiło 108 osób.

Wśród zatrzymanych jest także obywatel Libii, który jest podejrzany o pomoc w organizowaniu innym osobom przekraczania granicy wbrew przepisom. Mężczyzna próbował przewieźć przez granicę sześć innych osób. W trakcie interwencji służb w bagażniku jego samochodu znaleziono m.in. noże myśliwskie oraz pistolet i petardy hukowe.

Poród podczas akcji SG

Rzeczniczka SG dodała, że funkcjonariusze pomogli imigrantce z Konga. – Namierzyliśmy organizatora, obywatela Holandii, który jechał na granicę po imigrantów. Okazało się, że w 16-osobowej grupie migrantów jedna z kobiet była w ciąży. Po chwili 34-letnia obywatelka Konga zaczęła rodzić. To był 7-8 miesiąc ciąży – relacjonowała. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie urodziła zdrowe dziecko. – Można sobie wyobrazić, jak to zdarzenie mogłoby się skończyć, gdybyśmy nie namierzyli organizatora tego przerzutu – mówiła przedstawicielka Straży Granicznej.

Ppor. Anna Michalska podczas konferencji prasowej podkreśliła, że „jeśli migranci, którzy znaleźli się w Polsce nie chcą złożyć wniosku o pomoc w naszym kraju, są wówczas odsyłani”.

