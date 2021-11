Ministerstwo Zdrowia reaguje na śmierć Izabeli z Pszczyny. „Lekarze nie mogą obawiać się podejmowania oczywistych decyzji”

W reakcji na te wydarzenia Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym zwrócono uwagę na obecnie obowiązujące regulacje. „Życie i zdrowie matki najważniejsze” – zatytułowano oświadczenie. Resort przypomina w nim, że „w przypadku sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety (np. podejrzenia zakażenia dotyczącego jamy macicy, krwotoku itp.), zgodne z prawem jest niezwłoczne zakończenie ciąży”. Podstawą jest ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

„Ustawa ta wprost wskazuje na przesłankę zagrożenia życia lub zdrowia matki. Trzeba podkreślić, że są to przesłanki rozłączne” – podkreśla resort zdrowia.

Ministerstwo zaznacza, że wystarczy wystąpienie jednej z wymienionych przesłanek, aby lekarz mógł podjąć decyzję o aborcji. Pacjentka na każdym etapie powinna z kolei być informowana o zagrożeniach.

Ministerstwo o postępowaniu przy przedwczesnym odpływaniu płynu owodniowego

Resort przywołuje też standard określony przez Krajowego Konsultanta ds. Położnictwa i Ginekologii. Wynika z niego, że „w przypadku ustalenia oznak zagrożenia życia płodu po skończonym 22 6/7 tygodniu ciąży trzeba rozważyć zakończenie ciąży, pozostawiając decyzję kobiecie, po udzieleniu wyczerpujących informacji dotyczących zagrożenia życia płodu i szans na jego przeżycie (uwzględniając szanse na prawidłowy rozwój)”. Takich informacji powinien udzielać zarówno położnik jak i pediatra/neonatolog.

W komunikacie ministerstwa przytoczono też szzcegółowe zalecenia dotyczące postępowania w przypadku przedwczesnego odpływania płynu owodniowego – w takiej sytuacji zmarła pani Izabela.

Śmierć pani Izabeli w szpitalu w Pszczynie

W minionym tygodniu Polską wstrząsnęła sprawa śmierci 30-letniej Izabeli z Pszczyny, do której doszło we wrześniu. Kobieta została przyjęta na oddział w 22. tygodniu ciąży z powodu odejścia wód płodowych. Gdy lekarze czekali na obumarcie płodu, pani Iza wysyłała do matki wiadomości, w których informowała o pogarszającym się stanie zdrowia.

Choć lekarze mogli dokonać w legalnie aborcji w sytuacji, gdy zagrożone było życie kobiety, czekali na śmierć płodu. W tym czasie pani Iza dostała sepsy i zmarła. Sprawą zajmuje się prokuratura, a szpital rozwiązał umowę z dwójką lekarzy, którzy wówczas dyżurowali. 30-latka przed śmiercią wskazywała, że personel obawia się przeprowadzić aborcji w związku z zaostrzeniem prawa po wyroku TK.

