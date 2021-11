Obostrzenia od 1 grudnia. Uroczystości rodzinne, wesela, imprezy masowe z nowymi limitami

Nowe obostrzenia wchodzą w życie od 1 grudnia, a obowiązywać będą do 17 grudnia. Jak zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, wśród ograniczeń znajdą się m.in. limity dotyczące organizowania imprez rodzinnych i masowych.

W uroczystościach nie będzie mogło wziąć udziału więcej niż 100 osób. Obecnie jest to 150. Dotyczy to chociażby wesel, czy innych uroczystości rodzinnych. Maksymalnie 100 osób będzie również mogło bawić się na dyskotekach. Tu także wcześniejszy limit wynosił 150 uczestników. Imprezy masowe na świeżym powietrzu nie mogą z kolei gromadzić więcej niż 250 uczestników. Obecnie jest to 500. Do limitów nie są wliczane osoby, które zaszczepiły się przeciwko koronawirusowi.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski o nowych obostrzeniach

Na liście nowych obostrzeń znalazły się także limity w innych miejscach publicznych. To hotele, kościoły, restauracje, kina, teatry, czy obiekty sportowe. Z 75 proc. obłożenia limit zmniejszono do 50 proc. obłożenia. W siłowniach, klubach fitness, czy podczas spotkań handlowych i slużbowych (targi, wystawy, kongresy, konferencje) limit uczestników także się zmienia. Do tej pory była to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, teraz będzie to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił również, że zmieniają się zasady wjazdu do kraju z niektórych państw, jak i zasady kwarantanny dla podróżujących. Nowe obostrzenia spowodowane są narastającą w naszym kraju czwartą falą pandemii koronawirusa, a także nową odmianą patogenu, przed którą przestrzega Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Nowe obostrzenia od grudnia. Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego