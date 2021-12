Agresywni migranci próbowali siłowo dostać się do Polski. Jest nagranie Straży Granicznej

Straż Graniczna na bieżąco relacjonuje, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. W czwartek rano grupa około 30 agresywnych cudzoziemców próbowała sforsować zabezpieczenia i nielegalnie dostać się do naszego kraju. Do szturmu doszło na ochranianym przez placówkę SG odcinku w Narewce. W stronę patroli polskich służb poleciały kamienie, kłody drewna oraz metalowe rurki wyrwane z ogrodzenia.

Na nagraniu słuchać głosy: „zabieraj rękę”, „następna jest w ruchu”, „uważaj”. Straż Graniczna podkreśliła, że dzięki jej szybkim i skutecznym działaniom oraz wsparciu policji i żołnierzy Wojska Polskiego nie doszło do nielegalnego przekroczenia granicy Polski i Białorusi. SG dodała, że po całym zdarzeniu obecni na miejscu białoruscy żołnierze zabrali migrantów i oddali się w głąb kraju. Żaden z funkcjonariuszy i żołnierzy nie został poszkodowany.

Granica polsko-białoruska. Migranci forsują zabezpieczenia

To kolejny atak na polsko-białoruską granicę. „Zaczyna się od rzucania kamieniami. Funkcjonariusze i żołnierze są oślepiani latarkami, światłem stroboskopowym i laserami” – zaznaczyła Straż Graniczna. 30 listopada w okolicy miejscowości Niemirów grupa licząca 29 migrantów przecięła zasieki z drutu stalowego i wdarła się na teren Polski. Wszystkie osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy państwa.

1 grudnia funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 58 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wobec 16 cudzoziemców wydano postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. W 2021 r. SG odnotowała 38 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Do 8,9 tys. doszło w listopadzie; 17,5 tys. w październiku; 7,7 tys. we wrześniu; a ponad 3,5 tys. w sierpniu.

