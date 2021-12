Poseł PiS Jerzy Materna po śmierci żony: Nie mam już żadnych wątpliwości w sprawie szczepień

Poseł Jerzy Materna opowiedział w rozmowie z Polsat News historię przebiegu swojej choroby, a także tragiczne konsekwencja zakażenia koronawirusem u jego żony. Jak tłumaczył, do szpitala trafił 12 marca bieżącego roku. Trzy dni później konieczne było podłączenie go do respiratora. – Po ośmiu dniach pod respiratorem miałem dwa razy tomograf. Następnie tlenoterapia, czyli usypianie przez ponad 30 godzin, masakrycznie bolesne – opowiadał.

Poseł PiS Jerzy Materna po śmierci żony na COVID-19: Dziś już nie mam wątpliwości w sprawie szczepień

Kilka dni po pobycie Materny w szpitalu, do placówki trafiła również jego żona. – Poprosiła pana Boga, żebym to ja przeżył. Życie za śmierć – wyznał. Żona polityka zmarła 4 kwietnia. Poseł PiS wskazał w rozmowie z Polsat News, że tragiczne wydarzenie, które rozegrało się w jego życiu, dało mu wiele do myślenia. Jak przyznał, zarówno on, jak i jego żona nie zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, ponieważ mieli obawy i wątpliwości. – Dzisiaj ich już nie mam – przyznał i poinformował, że po przejściu choroby przyjął szczepionkę.

– Jestem przykładem i chcę żeby ludzie to przemyśleli. Ja też jestem zwolennikiem tego, żebyśmy się nie zamykali, ale żebyśmy byli bardziej odpowiedzialni za siebie. Lepiej się zaszczepić, niż przeżyć to, co ja. Najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co było – dodał.

Akcja szczepień w Polsce idzie dość opornie. Najnowsze dane wskazują, że w pełni zaszczepionych jest 20 456 289 osób. Pierwszą dawkę przyjęło 20 876 315 osób.

