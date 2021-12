Wydawnictwo Naukowe PWN poinformowało w komunikacie prasowym, że Młodzieżowym Słowem Roku 2021 został „śpiulkolot”. Tuż za nim uplasowała się „naura”, a trzecie miejsce przypadło „twojej starej”. O wynikach plebiscytu zdecydowali internauci, którzy swój głos mogli oddać do końca listopada. Zagłosowało 68 030 osób. W połowie listopada PWN wytypował czołową dwudziestkę plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2021.

Młodzieżowe Słowo Roku 2021. „Śpiulkolot” zwycięzcą, „twoja stara” na podium

Słowo „śpiulkolot”, które zdobyło 9 656 głosów, oznacza miejsce do spania i nawiązuję do mema, gdzie śpiulkać oznaczało „spać”. Z kolei „naura”, na którą zagłosowało 9 401 osób, to skrót od na razie. Słowo „twoja stara”, na którą oddano 6 665 głosów, funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź.

W finałowej dwudziestce znalazły się również słowa: baza, boomer, cringe, essa, ez, foliarz, gituwa, IMO, kox i koks, oddaje, pogchamp, rel, sheesh, sus, sześćdziesiona oraz zodiakara. W pierszym etapie plebiscytu zgłoszono 10 350 propozycji, wśród których znalazło się 2 457 różnych słów i wyrażeń.

Nagroda Jury PWN

Dodatkowo przyznano także Nagrodę Jury. Kapituła uznała, że najciekawszym językowo słowem zostało „mrozi”, czyli reakcja na coś żenującego. Wyróżnienie otrzymało słowo odciszyć (się), czyli włączenie mikrofonu na platformie zdalnej po wcześniejszym wyłączeniu, które nie znalazło się w finałowej dwudziestce. Jury nie zdecydowało się przyznać drugiego wyróżnienia.

„Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku organizowany jest przez Wydawnictwo Naukowe PWN od 2016 roku. Przez ostatnie lata wprowadził do powszechnej polszczyzny wiele słów i wyrażeń, wcześniej znanych głównie młodemu pokoleniu. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili” – podkreśliło PWN.

„Dziękujemy wszystkim uczestnikom plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Tegoroczna edycja to dla nas święto języka młodych. Cieszymy się, że plebiscyt wzbudził tak duże zainteresowanie, dzięki czemu popularyzuje tak wiele nowych słów, a niektórym pomaga przeżyć drugą młodość” – dodano.

Czytaj też:

Młodzieżowe słowo roku 2021. Znamy finałową dwudziestkę