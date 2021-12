Lublin. Płonie zabytkowa kamienica. Strażacy walczą z ogniem

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poinformowała, że zgłoszenie o pożarze opuszczonego budynku przy ul. Wesołej wpłynęło o godz. 6:40. Do akcji skierowano osiem zastępów straży pożarnej. Jak precyzuje portal lublin112.pl, w budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków, ogień pojawił się na górnej kondygnacji. Po godz. 8 wciąż widać było płomienie wydobywające się z budynku.

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jednak strażacy przystąpią do sprawdzania budynku dopiero po opanowaniu ognia.

Lokalny portal informuje, że to kolejny duży pożar w tym miejscu. W marcu tego roku również interweniowali tam strażacy. Wówczas paliły się zgromadzone w budynku śmieci. Strażacy otrzymali informacje, że w środku mogą znajdować się osoby bezdomne. Nikogo jednak nie odnaleziono. „Budynek, w którym doszło do pożaru, wpisany jest na listę obiektów zabytkowych. Jest to dawny dwór Kiełczewskich oraz, jak wskazuje właściciel, Poniatowskich. Część dworu powstała prawdopodobnie w XVII w., w późniejszych czasach obiekt był rozbudowany i remontowany. Obecnie niszczeje” – czytamy.

