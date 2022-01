Joanna Racewicz w gorzkim wpisie: Ponad sto Tupolewów rozbiło się o ziemię

„Media kochają cyfry. Świat zamknięty w liczbach. Uwielbiają je podawać. Zawieszać głos. Stopniować napięcie. To tylko lokalne, zawodowe esperanto. Nie o nim dzisiaj. Są ważniejsze rzeczy. Dziś wszystkie tragiczne” – zaczęła swój wpis dziennikarka.

„Ponad sto tysięcy ofiar pandemii. 100 000. Ponad tysiąc Tupolewów rozbiło się o ziemię. Dwa tysiące autokarów runęło w przepaść. Miasto wielkości Elbląga, Kalisza, albo Włocławka przestało istnieć” – pisze, odnosząc się do przekroczenia bariery 100 tys. ofiar pandemii w Polsce. Zestawienie ofiar pandemii z niemal stoma ofiarami katastrofy prezydenckiego samolotu z 2010 roku jest tym dosadniejsze, że wówczas Joanna Racewicz straciła także męża. Przypomnijmy, że mężem Racewicz był oficer BOR, który feralnego dnia leciał do Smoleńska wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego otoczeniem.

Joanna Racewicz: Wyje we mnie dziś każda z tych liczb

„Od stycznia do listopada 2021 roku – tysiąc trzysta trzydzieści dziewięć prób samobójczych młodych ludzi. 1339. 1339 dziewczyn i chłopców przed osiemnastką chciało odebrać sobie życie. Rok temu było ich siedemset sześćdziesiąt pięć,”tylko„ 765” – pisze dalej Racewicz.

„Każde dziecko to oskarżenie rzucone w twarz – nas, dorosłych. Naszej głupoty, ślepoty, ambicji, ego, wybujałych oczekiwań. Naszego zadufania, powierzchowności, dostrzegania źdźbła w cudzym oku i nie widzenia belki we własnym. Wyje we mnie dziś każda z tych liczb” – kontynuuje.

„Cierpnie skóra od inflacji. Jeśli nie zabije Cię żadna z poprzednich – dopadnie z pewnością cyfra od GUS-u. 8,6 proc. Jeszcze bez podwyżek cen energii. Tak źle nie było od dwóch dekad. Wiem, że Instagram jest od tej „ładniejszej” strony życia. Wiem, bo sama często tę „ładniejszą” stronę pokazuję. Także po to, żeby dać siłę, kiedy mnie samej brakuje oddechu. Dziś trzeba jednak powiedzieć. Czarno na białym” – podsumowuje.

