Tusk i politycy PO uczcili pamięć 100 tys. ofiar pandemii. „Powinniśmy okazać współczucie i solidarność”

We wtorek 11 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 406 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci kolejnych 493 pacjentów. Tym samym przekroczona została bariera 100 tys. zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Tuż po godzinie 18 Donald Tusk wraz z innymi politykami Platformy Obywatelskiej zapalili znicze w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza, aby uczcić ofiary pandemii koronawirusa. W Parku Saskim pojawili się m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Trzaskowski, Adam Szłapka, Marcin Kierwiński, Marta Golbik i Aleksandra Gajewska.

twittertwitter



Koronawirus. Ponad 100 tys. osób zmarło w Polsce z powodu COVID-19

– Liczba ofiar pandemii w Polsce przekroczyła symboliczne 100 tys. ofiar. To jest tragiczna symbolika. Pandemia wszystkich nas przytłacza, ale tego dnia powinniśmy wszyscy pamiętać o ofiarach, o rodzinach ofiar, o tych wszystkich, którzy stracili swoich bliskich, i którzy mają swoich bliskich w szpitalach – powiedział na konferencji prasowej Donald Tusk.

Przewodniczący PO przyznał, że sam wie, „co znaczy ten lęk”. – Przez ostatnich kilka tygodni mieliśmy w mojej najbliższej rodzinie powody do lęków i obaw związanych z pandemią – wskazał, nawiązując do pobytu swojej najmłodszej wnuczki w szpitalu w związku z komplikacjami po przebyciu zakażenia koronawirusem. – Wydaje mi się, że to dokładnie dzisiaj powinniśmy okazać swoje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, zmarłymi i ich bliskimi – podkreślał lider PO.

Czytaj też:

Donald Tusk zapowiada nową inicjatywę. „Ile można apelować o tak oczywiste decyzje?”