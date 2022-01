Quiz o Robercie Lewandowskim. Niektóre pytania mogą sprawić trudności

Robert Lewandowski ma za sobą wspaniały rok. Reprezentant Polski zdobył w nim aż 69 goli, dzięki czemu został najlepszym strzelcem w najważniejszych ligach Europy. Co wiesz o najlepszym napastniku świata, który nie tak dawno otrzymał nagrodę FIFA The Best.

Robert Lewandowski jest w tym momencie jednym z najlepszych piłkarzy świata. Reprezentant Polski bije wiele strzeleckich rekordów i jest żywą legendą Bundesligi. Napastnik Bayernu Monachium został w ostatnim czasie nagrodzony indywidualnym wyróżnieniem FIFA The Best, w którym w odróżnieniu od gali Złotej Piłki, Polak wygrał z Leo Messim. Sprawdź, ile wiesz o najlepszym polskim piłkarzu. QUIZ:

Robert Lewandowski. Co wiesz o najlepszym napastniku świata?