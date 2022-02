Mroczna przeszłość Michniewicza, Putin we własnych sidłach, zgony sportowców. Nowy „Wprost”

Ponadto w numerze: Morawiecki może spać spokojnie, kontrowersyjne perowskity, następca Putina, sprawa śmierci 37-letniej Agnieszki, molestowanie w archidiecezji monachijskiej, co dalej z komisją ds. Pegasusa. W sumie ok. 200 stron do czytania.