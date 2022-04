Ukrainki uciekły do Gdańska przed wojną. W Polsce straciły oszczędności życia

Ukrainki trzy tygodnie temu uciekły do Polski przed wojną. Zostały jednak okradzione z oszczędności życia. Wszystko wskazuje na to, że to nie był przypadek. Sprawą zajmuje się policja.

Maria i Yeva Izhevskie oraz Lyidmila Romantsova do Polski uciekły trzy tygodnie temu z Winnicy na Ukrainie. Zabrały ze sobą oszczędności życia i znalazły schronienie w jednym z mieszkań w Gdańsku. Kobiety pod koniec marca zostały jednak okradzione – podał portal gdansk.naszemiasto.pl. Wszystko stało się w momencie, kiedy wyszły na kilka godzin do Centrum Nauki Experyment. Kiedy wróciły, zobaczyły otwarte drzwi do ich mieszkania. – Drzwi były profesjonalnie przewiercone, mieszkanie dokładnie przeszukane i wyczyszczone ze wszystkich kosztowności – relacjonowała Maria Izhevska. Trojmiasto.pl zaznaczyło, że kradzież była robotą profesjonalisty. Przestępca najprawdopodobniej obserwował mieszkanie, wiedział czego szukać i skorzystał z trzygodzinnej nieobecności rodziny. Uciekły do Polski przed wojną na Ukrainie. Straciły oszczędności życia Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. – Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali oględziny i przesłuchali świadków. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną. Nad tą sprawą pracują też kryminalni, którzy m.in. zabezpieczyli monitoring oraz przeprowadzili rozmowy z osobami mogącymi mieć informacje na temat sprawców zdarzenia – mówił Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Straty wyceniono na 65 tysięcy złotych. Ukradziono gotówkę w dolarach oraz złoty zegarek i paszporty. Kobiety wskazały, że o miejscu ich pobytu wiedział monter telewizji i internetu oraz osoby, które pracowały w punkcie recepcyjnym w Gdańsku. Ukrainki liczą na to, że pieniądze się znajdą, bo w innym wypadku będą zmuszone do powrotu na Ukrainę. Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

