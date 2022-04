Kolejny wybuch w kopalni Pniówek. Poszkodowani zostali ratownicy

Z informacji przekazanych przez Wyższy Urząd Górniczy wynika, że w czwartek 21 kwietnia w godzinach wieczornych w kopalni Pniówek w Pawłowicach w województwie śląskim doszło do kolejnego wybuchu. Informację o wybuchu metanu potwierdzili przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz rzeczniczka wojewody śląskiego.

Na razie nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych. Rzeczniczka wojewody śląskiego podała, że nikt nie został poważnie ranny. Jak poinformowało RMF FM, w strefie zagrożenia było 10 osób. 9 z nich zostało rannych, w tym 4 ciężko. Poszkodowani mieli zostać opatrzeni, a następnie wywiezieni na powierzchnię. W kopalni pracowały bowiem trzy zespoły ratownicze, które próbowały się dostać do górników pozostających pod ziemią po poprzednich wybuchach.

Kopalnia Pniówek - najważniejsze informacje

Wiadomo już, że z powodu wybuchów w kopalni Pniówek, do których doszło w środę 20 kwietnia w nocy, zmarło co najmniej pięć osób. Cztery zginęły pod ziemią, piąta po przewiezieniu do szpitala. Dwadzieścia osób jest rannych, z czego 11 ciężko.

Pod ziemią nadal przebywa siedem osób – pięciu ratowników i dwóch górników. Akcja ratunkowa jest jednak bardzo trudna ze względu na warunki panujące w kopalni. „W nocy 13 zastępów ratowników wyposażonych w aparaty tlenowe prowadziło intensywne prace mające na celu przywrócenie atmosfery w zagrożonym rejonie do bezpiecznych stężeń gazów. Zabudowali wentylator i ponad 200 m lutniociągu umożliwiającego wtłoczenie czystego powietrza” – podała Jastrzębska Spółka Węglowa.

Czytaj też:

Nieoficjalnie o kopalni Pniówek: czujniki notowały podwyższone poziomy metanu