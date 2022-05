Wicerzecznik PiS połączył Tuska z Himmlerem. „Czy pan oszalał?”

– Nie ma innej drogi niż jednoznaczne, natychmiast po wygranych przez PO wyborach, przeprowadzenie procesu oddzielenia Kościoła od państwa ze wszystkimi tego skutkami – politycznymi i finansowymi – zadeklarował lider PO podczas spotkania z mieszkańcami Stargardu.

Wypowiedź Donalda Tuska skomentowali goście „Śniadania Rymanowskiego” w Polsat News. – Rozdział państwa od Kościoła bardzo dobrze posłuży państwu, społeczeństwu, wspólnocie wiernych i kościołowi. Jedyni, którzy na tym stracą, to będą hierarchowie, osoby typu Tadeusz Rydzyk i politycy PiS, którzy otrzymali w kościołach ambony do swoich wystąpień i prowadzenia kampanii wyborczych – stwierdziła Monika Rosa.

Czarzasty zaprasza Tuska...

Z kolei Włodzimierz Czarzasty wystosował specjalne zaproszenie dla Donalda Tuska. – Jeżeli rozmawiamy o tym, żeby w tym kształcie wypowiedzieć konkordat, zapraszam. Jeżeli rozmawiamy o tym, żeby księża, kler płacił takie same podatki, jak wszyscy obywatele, zapraszam. Jeżeli wyprowadzamy religię ze szkół, zapraszam. Jeżeli chcemy, żeby kler płacił cło, zapraszam. Jeżeli chcemy, żeby kler nie dostawał ziemi za darmo, zapraszam. Jeżeli chcemy, żeby prokuratury wchodziły do kurii i brały dowody np. molestowania, pedofilii, zapraszam – wyliczał.

...a Fogiel krytykuje

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Radosław Fogiel. – Donald Tusk ma ostatnio złą passę, jeżeli chodzi o złe wypowiedzi. Kilka tygodni temu mówił o żelaznej miotle, używając sformułowań, których używał Himmler – ocenił wicerzecznik PiS.

Na te słowa zareagował Włodzimierz Czarzasty. – Łączenie Tuska z Himmlerem? Chyba są jakieś granice – mówił.

– To jest poboczny temat. Dziś Tusk uśmiecha się do wyborców Włodzimierza Czarzastego, próbując tanim antyklerykalizmem skusić ich do tego, żeby wywarli na marszałku Czarzastym presję do stworzenia wspólnej listy – odparł polityk PiS.

Oburzenia słowami Radosława Fogla nie kryła także Monika Rosa. – Czy pan oszalał porównując Donalda Tuska do Himmlera? Razem z telewizją publiczną robicie rzecz nieprawdopodobną: „fur Deutschland”, „Tusk-Niemiec”, „Tusk-drugi Putin”. Porównujecie go do Himmlera, to jest nieprawdopodobne. Doprowadzicie do jakiejś tragedii, wykorzystując do tego media publiczne – podsumowała dyskusję.

