KRS wybrała nową przewodniczącą. Znamy nazwisko

Przewodniczącą wybrano we wtorek podczas pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie. Nowi członkowie zostali wyłonieni w połowie maja, jednak dla większości wybranych sędziów będzie to druga kadencja w KRS. Zwołane przez I prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską posiedzenie ma potrwać do piątku. Do tego czasu powinniśmy poznać również nazwiska wiceprzewodniczących.

Nowa przewodnicząca KRS to znajoma Zbigniewa Ziobry

Nowa przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka jest prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, a prywatnie znajomą Zbigniewa Ziobry. Dlatego jej wybór wzbudził spore emocje. O swojej relacji z ministrem sprawiedliwości opowiadała m.in. w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”. – Być może fakt, że znał mnie z dzieciństwa, wpłynął również na mianowanie mnie prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie. Równie dobrze mogło nie mieć to znaczenia – przyznała. Wyjaśniała, że pochodzi z tej samej miejscowości co Zbigniew Ziobro i chodziła razem z nim do szkoły.

„Dagmara Pawełczyk-Woicka zasłynęła m.in. tym, że kiedy z woli Zbigniewa Ziobry w styczniu 2018 r. objęła funkcję prezesa sądu, nakazała funkcjonariuszom nieustalonych służb specjalnych przeszukać gabinet, w którym urzędowała jej poprzedniczka sędzia Beata Morawiec odwołana ze stanowiska przed końcem kadencji” – przypomina Onet.

Opozycja chciała przełożyć głosowanie

Pod koniec kwietnia sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła listę 15 kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Najwięcej emocji wzbudziła kandydatura sędziego Nawackiego. Jednak „za” przyjęciem listy głosowało 16 posłów, 12 było przeciw, a nikt się nie wstrzymał. Opozycja chciała przełożyć głosowanie argumentując, że dwa dni później Zbigniew Ziobro miał przedstawić informacje na temat tzw. afery hejterskiej. Kandydatom zarzucano też brak niezależności, bezstronności oraz nikły dorobek w ramach dotychczasowych członków KRS.

